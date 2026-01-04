2026 йилда Қозоғистон QazTech базасидаги рақамлаштириш платформаси моделига ўтади
ASTANА. Кazinform – Давлат органлари ва квази-давлат сектори ташкилотлари QazTech электрон ҳукуматининг миллий ахборот-коммуникация платформасига ўтиши шарт.
Бу ҳақда Қозоғистон Республикаси Ҳукуматида Бош вазир ўринбосари — Сунъий интеллект ва рақамли ривожланиш вазири Жаслан Мадиев раислигида Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаевнинг рақамлаштириш платформаси моделига ўтиш тўғрисидаги Фармонини амалга ошириш доирасида бўлиб ўтган йиғилишда маълум қилинди, деб хабар беради Ҳукумат матбуот хизмати.
Йиғилишда марказий давлат органлари, маҳаллий ижроия ҳокимияти органлари, шунингдек, миллий холдинглар ва компаниялар вакиллари иштирок этди.
Йиғилишда 2026 йил бошидан бошлаб QazTech платформасидан ташқарида янги ахборот тизимларини яратишга мораторий жорий этилиши таъкидланди.
Рақамлаштиришни ривожлантириш ягона архитектура доирасида, бир-бирининг хизматларини такрорламасдан ва кераксиз бюджет харажатларисиз амалга оширилади.
Платформа моделига ўтиш давлат рақамли хизматлари ва маълумотларини бирлаштириш, ортиқча ахборот тизимлари сонини камайтириш, шунингдек, рақамли ечимларнинг масштаблилиги, хавфсизлиги ва технологик мослигини таъминлаш имконини беради.
Йиғилиш якунлари бўйича барча идоравий ахборот тизимларини QazTech платформасига ўтказиш учун муддат белгиланди ва тизимларни миграция қилишни 30 сентябргача якунлаш режалаштирилган.
— Бизнинг вазифамиз давлатнинг барқарор, бирлаштирилган ва самарали рақамли платформасини яратишдир, бу ерда рақамли ечимлар алоҳида лойиҳалар сифатида эмас, балки тизим сифатида ишлайди, — деб таъкидлади Жаслан Мадиев.
Эслатиб ўтамиз, Президент рақамлаштиришнинг айрим масалалари тўғрисидаги Фармонни имзолади.