2026 йилда автоматлаштирилган "солиқ ҳамёни" ишга туширилади
ASTANA. Kazinform — ҚР Молия вазири Мади Такиев Ҳукумат йиғилишида "солиқ ҳамёни" воситаси қандай ишлашини тушунтирди.
“2026 йилда юридик шахслар учун Бирламчи шахсий кабинетда жисмоний шахслар ва хусусий тадбиркорлар учун мўлжалланган «Солиқ ҳамёни»га ўхшаш механизмни ишга туширамиз. Солиқ тўловчи тўловларни автоматик тарзда ҳал қилиш турини танлаши ва ҳисобдан чиқариш устуворликларини белгилаши мумкин”, — деди у.
“Калькулятор” иловаси солиқ тўловчига онлайн ёрдам кўрсатади. Ушбу восита оптимал ташкилий ва ҳуқуқий асос, қулай солиққа тортиш режими, ҳисоботлар рўйхати ва уларни топшириш ва тўлаш муддатлари, рўйхатдан ўтиш ва мажбуриятларни бажаришнинг аниқ йўли бўйича фойдали маслаҳатлар беради.
Эслатиб ўтамиз, бугунги Ҳукумат йиғилишида микро ва кичик бизнесни қўллаб-қувватлаш чоралари муҳокама қилинмоқда.