    2025 йилнинг биринчи ярмида Қозоғистон иқтисодиёти 6,3%га ўсди

    ASTANA. Kazinform – Транспорт, қурилиш ва савдо соҳалари иқтисодий ўсишнинг асосий драйверларига айланди, деб хабар берди ҚР Ҳукумати матбуот хизмати.

    Ұлттық банк: нақты секторда экономикалық белсенділік жақсарды
    Фото: Pixabay.com

    “2025 йилнинг биринчи ярим йиллигида мамлакатимиз иқтисодий ривожланиш кўрсаткичлари сезиларли даражада яхшиланди. Жорий йилнинг 7 ойи якунлари бўйича иқтисодиётнинг ўсиши сўнгги йилларда 6,3%ни ташкил этиб, рекорд даражага етди”, – дейилади хабарда.

    Экономика
    Фото: ҚР Ҳукумати

    Асосий драйверлар кўрсаткичлари қуйидагича:

    • транспорт +22,5%,
    • қурилиш +18,5%,
    • савдо +8,6%,
    • тоғ-кон саноати +8,5%,
    • қайта ишлаш сектори +6,1%.
