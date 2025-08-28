12:42, 28 Август 2025 | GMT +5
2025 йилнинг биринчи ярмида Қозоғистон иқтисодиёти 6,3%га ўсди
ASTANA. Kazinform – Транспорт, қурилиш ва савдо соҳалари иқтисодий ўсишнинг асосий драйверларига айланди, деб хабар берди ҚР Ҳукумати матбуот хизмати.
“2025 йилнинг биринчи ярим йиллигида мамлакатимиз иқтисодий ривожланиш кўрсаткичлари сезиларли даражада яхшиланди. Жорий йилнинг 7 ойи якунлари бўйича иқтисодиётнинг ўсиши сўнгги йилларда 6,3%ни ташкил этиб, рекорд даражага етди”, – дейилади хабарда.
Асосий драйверлар кўрсаткичлари қуйидагича:
- транспорт +22,5%,
- қурилиш +18,5%,
- савдо +8,6%,
- тоғ-кон саноати +8,5%,
- қайта ишлаш сектори +6,1%.