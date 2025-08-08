Чэнду шаҳрида 2025 йилги Жаҳон ўйинлари расман очилди
ASTANA. Kazinform — 7 август куни кечқурун Хитой Давлат кенгаши аъзоси Шэн Ицинь Чэнду шаҳридаги Тяньфу халқаро конференция марказида бўлиб ўтган тантанали маросимда XII Жаҳон ўйинларининг расмий очилишини эълон қилди, деб хабар беради Синьхуа.
Осиёдаги энг йирик ёғоч иншоотлардан бири бўлган ва узунлиги 430 метр бўлган “Тяньфу чодири” остида 10 минга яқин томошабин ўйинларни очиқ деб эълон қилган Шэн Ицинни гулдурос қарсаклар билан кутиб олди. Тадбирда Халқаро Жаҳон ўйинлари ассоциацияси (IWGA) президенти Хосе Перурена ва Халқаро олимпия қўмитаси Ижроия қўмитаси аъзоси Ли Линвэй ҳам иштирок этди.
XII Жаҳон ўйинлари 7-17 август кунлари “Чексиз спорт, чексиз мўжизалар” шиори остида бўлиб ўтади. Бу Хитойда ўтказиладиган биринчи Жаҳон ўйинлари. Аввалроқ, 2023 йилда Чэнду шаҳрида FISUнинг 31-чи ёзги Универсиадаси муваффақиятли ўтказилган эди.
Тарихий машъал эстафетаси
2025 йилги ўйинларнинг ёрқин воқеаларидан бири 26 июлда машъала эстафетаси бўлди. У Сичуань провинциясининг маданий “юраги” ҳисобланган машҳур Саньсиндуй археология музейи ҳудудида бўлиб ўтди ва унда 120 нафар машъалчи иштирок этди.
Ўйинлар рекордларни янгилаш учун белгиланган
Чэндудаги ушбу ўйинлар тарихдаги энг йирик Жаҳон ўйинлари бўлиши кутилмоқда. 116 та мамлакат ва минтақадан 6679 нафар иштирокчи, жумладан, 3942 нафар спортчи 34 спорт тури бўйича 256 та мусобақада иштирок этади.
Хитой Ўйинларга ўз тарихидаги энг йирик делегацияни юборди — 489 киши, жумладан, 321 нафар спортчи. Хитой терма жамоаси спортнинг 28 тури бўйича 152 тоифада иштирок этади. Бундан ташқари, Хитой биринчи марта 12 та янги спорт турини дебют қилади: чирлидинг, фрисби ва сув-моторли спорт. Пара-спортчилар ҳам миллий терма жамоа таркибида илк маротаба иштирок этадилар.