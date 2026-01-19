OZ
    16:38, 19 Январь 2026 | GMT +5

    2025 йилда Ўзбекистонга қанча сайёҳ келгани маълум бўлди

    TASHKENT. Kazinform - 2025 йилда жами 11,7 млн нафар чет эл фуқаролари туристик мақсадларда Ўзбекистонга ташриф буюрган. Бу ҳақида Миллий статистика қўмитаси маълумот берди.

    туризм
    Фото: Pixabay.com

    Туристлар сони бўйича ТОП-10 давлатлар қуйидагича тақсимланган:

    Қирғиз Республикаси – 3,3 млн нафар;

    Тожикистон – 2,7 млн нафар;

    Қозоғистон – 2,7 млн нафар;

    Россия – 984,4 минг нафар;

    Афғонистон – 476,7 минг нафар;

    Туркманистон – 370 минг нафар;

    Хитой – 278,9 минг нафар;

    Туркия – 174,9 минг нафар;

    Ҳиндистон – 80,8 минг нафар;

    Корея Республикаси – 46,3 минг нафар.

    Ушбу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 3,7 млн нафарга ёки 46,8 фоизга ошган.

    Теглар:
    Марказий Осиё Статистика Туризм Ўзбекистон
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
