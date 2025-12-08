2025 йилда Ғарбий Қозоғистон вилоятига 567 миллиард тенге инвестиция жалб этилди
ASTANA. Kazinform - Ғарбий Қозоғистон вилояти кучли инвестиция фаоллигини намойиш этмоқда. Вилоят ҳокими Нариман Туреғалиев Марказий коммуникациялар хизматида бўлиб ўтган брифингда 2025 йилда минтақа 567 миллиард тенге инвестиция жалб этилганини маълум қилди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Унинг сўзларига кўра, кейинги беш йил ичида 4,4 триллион тенге қийматидаги 73 та йирик инвестиция лойиҳасини амалга ошириш режалаштирилган. Ушбу ташаббуслар туфайли 10 000 дан ортиқ янги иш ўринларини яратилади.
"Ҳисобот даврида ишлаб чиқариш ҳажми 17 фоизга ўсиб, 303 миллиард тенгега етди", - деб таъкидлади у.
Тўғридан-тўғри хорижий капитални жалб этиш учун Чехия Республикаси, Россия, Эрон, Хитой ва Жанубий Кореядан инвесторлар билан музокаралар олиб борилди.
"Саноат, қурилиш, тиббиёт, энергетика ва қишлоқ хўжалиги соҳаларидаги лойиҳалар бўйича умумий қиймати 1 триллион тенге бўлган меморандумлар имзоланди", - деди ҳоким.
Муаллиф: Дамира Кенесбай