2025 йилда Астана иқтисодиёти 11,6% га ўсди
ASTANA. Kazinform — 2025 йил натижаларига кўра, Астана барқарор иқтисодий ўсишга эришди, асосий мақсадли кўрсаткичларда ижобий динамика кузатилди. Шаҳарни ривожлантиришга йўналтирилган инвестициялар ҳажми ҳам ошди.
Бу ҳақда Астана шаҳар маслиҳати раҳбари Айжан Тугелбаева Астана шаҳар маслиҳатининг 2025 йилги пойтахт бюджетининг бажарилиши тўғрисидаги ҳисоботни тасдиқлашга бағишланган сессиясида маълум қилди.
“Пойтахтнинг 2025 йилги ривожланиш режасида 38 та мақсадли кўрсаткич кўзда тутилган. Йил якунларига кўра, 24 та кўрсаткич амалга оширилди ва 12 та кўрсаткич бўйича режалаштирилган кўрсаткичларга эришилмади ва 2 та кўрсаткич бўйича аниқлаштириш ишлари олиб борилмоқда, чунки якуний статистик маълумотлар кейинроқ эълон қилинади. Умуман олганда, режанинг амалга оширилиши шаҳарни ривожлантиришнинг асосий йўналишларида барқарор тараққиётни кўрсатади”, —деди бошқарма бошлиғи.
Маърузачининг сўзларига кўра, иқтисодий блокда ҳам ижобий динамика кузатилмоқда. Ялпи минтақавий маҳсулот 33 фоизга ўсди, бу режалаштирилган 29 фоиздан ошиб кетди.
“2025 йилда шаҳар иқтисодиёти 11,6 фоизга ўсди, бу саноат, савдо, қурилиш, транспорт ва логистика соҳаларининг фаол ривожланишидан далолат беради. Асосий капиталга инвестициялар ҳажми 2,5 триллион тенгени ташкил этди, бу 21% га ўсиш демакдир”, — деди Айжан Алимовна.
Бошқарма бошлиғининг сўзларига кўра, режани амалга ошириш жараёнида пойтахт иқтисодиётига жами 8,8 триллион тенге инвестиция жалб этилди. Уларнинг 66% хусусий инвестицияларга тегишли.
“Кичик ва ўрта бизнеснинг роли ҳам ошди: унинг ялпи минтақавий маҳсулотдаги улуши режалаштирилган 61,7% дан ошиб, 66% га етди. Кичик ва ўрта бизнесни қўллаб-қувватлаш учун бюджетдан 49 миллиард тенге ажратилди”, — деди у.