2025 йил 10 октябрдан бери Исроилнинг Ғазога ҳужумлари натижасида 702 киши ҳалок бўлди
ASTANА. Кazinform – Ўтган йилнинг 10 октабридан бери, сулҳ битими кучга кирганидан буён, Исроил армиясининг Ғазо секторига ҳужумлари натижасида 702 киши ҳалок бўлди, деб хабар беради Аnadolu.
Ғазо секторидаги Соғлиқни сақлаш вазирлигининг маълумотларига кўра, сўнгги 24 соат ичида 18 нафар ярадор касалхоналарга олиб кетилган ва 10 нафар ҳалок бўлганнинг жасади олиб келинган.
Вазирлик маълумотларига кўра, сулҳ битими кучга кирган 2025 йил 10 октябрдан бери Исроил армиясининг анклавга ҳужумлари натижасида 1913 киши жароҳат олган.
2023 йил 8 октябрдан бери Ғазо секторига қилинган ҳужумлар натижасида ҳалок бўлганларнинг умумий сони 72 278 кишига, яраланганлар сони эса 172 013 кишига етди.
Исроил армияси 2025 йил октябрь ойида эълон қилинган сулҳга қарамай, Ғазога ҳужумларини давом эттирмоқда.
Ғазо секторида минглаб жасадлар ҳали ҳам вайроналар остида ётибди. Улар орасида 2025 йил 10 октабрдан бери ҳалок бўлган 756 кишининг жасадлари ҳам бор.