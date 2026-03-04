OZ
    1886 йилда Тошкент шаҳрида қанча фабрика ва заводлар бўлган

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитасининг маълумотларига кўра, 1886 йилда Тошкент шаҳрининг Осиё қисмида жами 8 турдаги 534 та завод ва фабрика фаолият юритган.

    Эски Тошкент
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Улар:

    • Бўёқ заводлари — 51 та, йилига 2550 пуд.
    • Тери заводлари — 70 та, йилига 17 500 та тери.
    • Шам ва совун ишлаб чиқариш заводлари — 18 та, йилига 9000 пуд.
    • Ғишт заводлари — 35 та, йилига 1 750 000 дона.
    • Тегирмонлар — 98 та, йилига 49 000 ботмон.
    • Чилангарлик заводлари — 56 та, йилига 28 000 ботмон.
    • Тўқимачилик фабрикалари — 194 та, йилига 29 100 дона.
    • Кулолчилик фабрикалари — 12 та, йилига 36 000 дона.
    • Ушбу корхоналар Тошкентнинг Шайхонтоҳур, Себзор, Кўкча ва Бешёғоч даҳаларида жойлашган бўлган.

    Манба: 1886 йилги Тошкент шаҳрида жойлашган завод ва фабрикалар ҳақида статистик маълумотлар.

    Эслатиб ўтамиз, 1871 йилда Тошкент шаҳрида қанча фабрика ва заводлар бўлгани ҳақида хабар берган эдик.

