18 ёшли Амир Омарханов Тунисдаги турнирда рақибини камбэк эвазига мағлуб этди
АSTANА. Kazinform – Қозоғистонлик теннисчи, жаҳоннинг 798-ракеткаси, 18 ёшли Амир Омарханов Монастир (Тунис) ITF M15 турнирини ғалаба билан бошлади.
Мусобақанинг 5-ракеткаси сифатида рўйхатдан ўтган Амир биринчи босқичда рейтингда 1 187-ўринда турган италиялик, 22 ёшли Леонардо Примуччини мағлуб этди.
Жуда кескин ўтган баҳсда биринчи сетда италиялик спортчи тай-брейкда устун келди – 7:6 (7:5). Аммо шундан сўнг А.Омарханов вазиятни ўзгартиришга муваффақ бўлди – 6:4, 6:2.
Амир Омарханов чорак финалга чиқиш учун рейтингда 1 100-ўринда турган Жанубий Корея вакили Ким Жун Гун билан баҳслашади.
Қозоғистонлик ёш теннисчига рейтинг очколари захирасини кўпайтириш учун шундай мусобақаларда имкон қадар муваффақиятли иштирок этиш зарур.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Занғар Нурланулининг жаҳон рейтингида ТОП-10га киргани ҳақида ёзган эдик.