16 минг километр: дунёдаги энг узун тўғридан-тўғри рейс 2027 йилда ишга туширилади
ASTANA. Kazinform – Дунёдаги энг узун тўғридан-тўғри йўловчи рейси, узунлиги 16 минг километрдан ортиқ ва давомийлиги 19-22 соат бўлиб, Австралиянинг Сидней ва Буюк Британиянинг Лондон шаҳарларини боғлайди, деб хабар беради Euronews.
Дунёдаги энг узун тўхтовсиз йўловчи рейси 2027 йил октябрь ойида ишга туширилиши режалаштирилган.
Австралиянинг Qantas авиакомпанияси ушбу йўналишда парвоз қиладиган махсус модернизация қилинган Airbus A350-1000ULR самолётининг биринчи моделини тақдим этди. Сидней ва Лондон ўртасидаги парвоз 19 дан 22 соатгача давом этади.
Ҳозирда дунёдаги энг узун тўхтовсиз йўловчи рейси Сингапур авиакомпанияси томонидан Сингапур ва Нью-Йорк ўртасида амалга оширилмоқда. Ушбу парвоз 15 349 километрни 19 соатдан сал камроқ вақт ичида босиб ўтади.
Бир неча йил олдин Qantas учувчилар, экипаж аъзолари ва йўловчиларга парвознинг таъсирини ўрганиш мақсадида энг узун тўхтовсиз тижорат йўловчи рейсини амалга оширган эди.