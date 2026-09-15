15 сентябрдан қозоғистонликлар Таиландда визасиз 30 кунгача бўлиши мумкин
ASTANA. Kazinform - Таиланд бир қатор давлатлар фуқаролари, жумладан, Қозоғистон Республикаси фуқаролари учун визасиз қолиш муддатини 60 кундан 30 кунга қисқартирмоқда. Бу ҳақда Kazinform Қозоғистон Республикасининг Таиланддаги элчихонасига таяниб хабар беради.
Таиланд Вазирлар Маҳкамасининг тегишли қарори 2026 йил 15 сентябрдан кучга киради.
Ушбу норма кучга кирганидан сўнг Қозоғистон фуқароларига нисбатан Қозоғистон Республикаси Ҳукумати ва Таиланд Қироллиги Ҳукумати ўртасида миллий паспорт эгаларини визавий талаблардан озод қилиш тўғрисидаги келишув қўлланилади.
Келишувга мувофиқ, Қозоғистон фуқаролари Таиландда визасиз кирган санасидан бошлаб 30 календарь кунигача бўлиши мумкин. Бунда ҳар бир 180 кунлик давр мобайнида Таиландда бўлишнинг умумий муддати 90 календарь кунидан ошмаслиги лозим.
Шу муносабат билан Таиландга сафар қилишни режалаштираётган Қозоғистон фуқароларига миграция тартибидаги ушбу ўзгаришларни инобатга олиш тавсия этилади.
Таиландда 30 кундан ортиқ қолиш зарурати бўлса, тегишли визани олдиндан расмийлаштириш лозим.