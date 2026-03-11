15 минг круиз йўловчиси Форс кўрфазида қолиб кетди
ASTANA. Kazinform — Дубай, Доҳа ва Абу-Даби портларида қолиб кетган кемалардан йўловчиларни қайтариш учун круиз компаниялари туну кун ишламоқда, деб хабар беради Euronews.
Минтақадаги кескинликнинг кучайиши сабабли бир нечта кема Форс кўрфазидаги портлардан чиқа олмай қолгани учун Европа томонга режалаштирилган бир қатор круизлар бекор қилинди.
Яқин Шарқдаги давом этаётган можаро операторларни вақтинча рейсларни тўхтатишга ва минглаб қолиб кетган йўловчиларни ўз мамлакатларига қайтаришга мажбур қилди.
БМТнинг Халқаро денгиз ташкилоти (IMO) AFP агентлигига берган маълумотига кўра, минтақада бир нечта оператор кемаларида бўлган қарийб 15 минг круиз йўловчиси портларда қолиб кетган. Улар орасида MSC, TUI, Celestyal ва AROYA компаниялари кемалари ҳам бор.
Душанба куни Celestyal грек круиз компанияси ўз кемалари ҳали ҳам кўрфазда турганини тасдиқлади: Celestyal Discovery ҳозир Дубайда, Celestyal Journey эса Доҳaда турибди.
Компания маълумотига кўра, Дубайдаги барча йўловчилар хавфсиз тарзда қирғоққа туширилган, Celestyal Journey кемасидаги қолган йўловчилар эса яқин 24 соат ичида Қатарда туширилиши кутилмоқда.
“Иккала кема ҳам денгизга чиқишга ва тўлиқ ишлашга тайёр”, — дейилади Celestyal баёнотида.
Шунингдек, кемаларнинг минтақадан жўнаб кетиши тегишли органлар тавсиясига мувофиқ амалга оширилиши айтилди.
Бироқ бу ҳолат Celestyal компаниясини грек оролларига режалаштирилган икки круизни тўхтатишга мажбур қилди. Улар «Iconic Aegean» дастури доирасида ушбу ой охирида ўтиши керак эди.
20 мартга режалаштирилган уч кунлик ва 23 мартга белгиланган тўрт кунлик круизлар Celestyal Discovery кемасида бекор қилинди. Ҳозир компания лайнерни ёзги мавсумга тайёрлаб, уни Ўртаер денгизига кўчиришга тайёрланяпти.
Тўхтатилган рейсларга билет олган йўловчиларга пулни тўлиқ қайтариб олиш ёки келгусидаги круизлар учун ваучер олиш тавсия этилади.
Мавсум тўхтатилди, йўловчилар мамлакатларига қайтарилмоқда.
Минтақада фаолият юритувчи бошқа круиз операторлари ҳам ўз дастурларини ўзгартиришга ёки вақтинча тўхтатишга мажбур бўлди.
Саудия Арабистони қўллаб-қувватлашида фаолият юритувчи AROYA Cruises компанияси Форс кўрфазидаги қишки мавсумнинг қолган қисмини тўлиқ тўхтатганини маълум қилди.
Компаниянинг хабар қилишича, 7 мартда уларнинг лайнеридаги барча йўловчилар Дубайда хавфсиз тарзда қирғоққа туширилган. Бу қарор минтақадаги мураккаб вазиятни инобатга олган ҳолда ва денгиз ҳамда миллий ҳокимият органлари билан келишув асосида қабул қилинган.
Шунингдек, Женевада жойлашган MSC Cruises компанияси Дубайдаги MSC Euribia лайнерида бўлган йўловчиларни мамлакатларига қайтариш учун махсус рейслар ташкиллаштиряпти. Круиз компанияси маълумотига кўра, 1500 дан ортиқ йўловчининг минтақадан чиқиши таъминланган.
Ҳозиргача еттита рейс амалга оширилган. Улар орасида махсус чартер рейслар ҳам, шунингдек тижорат авиакомпанияларидан сотиб олинган ўринлар ҳам бор.
Йўловчилар Буюк Британия, Италия, Германия, Испания, АҚШ ва Бразилияга етиб борган.
“Кема командири ва экипаж йўловчиларнинг барча эҳтиёжлари билан таъминланиши учун тинмай меҳнат қилди. Дунё бўйлаб жойлашган командалар уларни хавфсиз ва имкон қадар тез олиб бориш учун куну-кундуз ишлади”, — деди MSC Cruises ижроия раиси Пьерфранческо Ваго.
Шу билан бирга, Германиянинг TUI Cruises оператори Mein Schiff 4 лайнерининг барча рейсларини 23 мартгача, Mein Schiff 5 лайнерининг рейсларини эса 12 мартгача тўхтатганини маълум қилди.
Ҳозирда Mein Schiff 4 кемаси Абу-Даби портда турибди.
“Сўнгги кунларда барча йўловчи ва экипаж аъзолари учун қайтиш рейслари ташкил этилди”, — деди компания.
Mein Schiff 5 лайнеридаги йўловчилар ҳозирча Доҳaдаги кемада қолган, аммо вазиятни инобатга олган ҳолда, кема "нормал режимда" ишлашда давом этяпти.
Йўловчилар ва экипажни уларнинг мамлакатларига қайтариш ишлари TUI Cruises томонидан ташкил этилган чартер рейслар ва Qatar Airways авиакомпаниясининг доимий рейслари орқали узлуксиз олиб бориляпти.