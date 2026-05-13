15 май куни Парламент палаталарининг қўшма мажлиси бўлиб ўтади
Мажилис раиси Ерлан Қошанов Қозоғистон Республикаси Парламенти палаталарининг қўшма мажлисини чақириш тўғрисидаги Фармойишни имзолади.
— Қозоғистон Республикаси Конституцияси 58-моддаси 4-бандининг 2) кичик бандига мувофиқ, Қозоғистон Республикаси Парламенти палаталарининг қўшма мажлиси 2026 йил 15 май куни соат 10:00 да Астана шаҳрида чақирилсин, — дейилади Фармойиш матнида.