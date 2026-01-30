14 февралда Burabay Ice 2026 халқаро музда югуриш мусобақаси бўлиб ўтади
ASTANA. Kazinform – 14 февралда Бурабай миллий табиий боғи ҳудудида муз устида югуриш бўйича анъанавий Burabay Ice 2026 халқаро мусобақаси бўлиб ўтади.
Ушбу қишки спорт фестивали 2026 йилги тадбирлар тақвимига киритилган.
Ташкилотчиларнинг сўзларига кўра, бугунги кунга қадар мусобақада 500 дан ортиқ спортчи рўйхатдан ўтган. Иштирокчилар орасида Қозоғистоннинг турли минтақаларидан, шунингдек, Франция, Буюк Британия, Венгрия, Канада, Россия, Ўзбекистон, Япония, Янги Зеландия ва Перудан келган экстремал югуришни танлаган трейллар ва сайёҳлар бор.
Муз пойгаси 7, 14 ва 21 км масофаларда ўтказилади.
Ушбу тадбир Бурабай курортининг гўзал табиатида фаол дам олишни ташкил қилиш имконини беради ва минтақанинг туристик жозибадорлигини оширишга ҳисса қўшади.
2026 йилги тақвимга маданий, этник-маданий, спорт, гастрономик ва экологик тадбирлар киритилган.