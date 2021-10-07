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    09:58, 07 Октябр 2021 | GMT +6

    13 мамлакатнинг эмлаш паспортлари Қозоғистонда амал қилади

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    NUR-SULTAN. Kazinform – Қозоғистон Республикаси Бош давлат санитария врачининг янги қарори эълон қилинди, деб хабар беради Kazinform.

    Янги қарорга кўра, Аргентина Республикаси, Венгрия, Грузия, Эрон Ислом Республикаси, Арманистон Республикаси, Беларусь Республикаси, Молдова Республикаси, Сан-Марино Республикаси фуқароларининг эмлаш паспортлари/сертификатлари/маълумотномалари, Қирғизистон Республикаси, Мўғулистон, Таиланд, Туркия ва Эстония Республикаси ҳақиқий деб тан олинган.

    Қарорнинг тўлиқ матни билан бу ерда танишиш мумкин.

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