OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    08:37, 12 Январь 2026 | GMT +5

    12 январь куни Қозоғистонда об-ҳаво қандай бўлади

    ASTANА. Кazinform — “Қазгидромет” РДК 12 январь учун об-ҳаво маълумотларини эълон қилди.

    Снег и метель накроют большую часть Казахстана
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Душанба куни мамлакатнинг кўплаб ҳудудларида ёғингарчилик кутилмоқда.

    “Ғарбий циклонлар ва унга боғлиқ атмосфера фронтал қисмларининг таъсири туфайли Қозоғистоннинг кўплаб ҳудудларида ёғингарчилик (ёмғир, қор), бўрон ва ер музлаши кутилмоқда”, - деб хабар беради Қазгидромет.

    Республика бўйлаб туман тушиши ва кучли шамол эсиши кутилмоқда.

    Теглар:
    Об-ҳаво Қазгидромет Қор
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!