08:37, 12 Январь 2026 | GMT +5
12 январь куни Қозоғистонда об-ҳаво қандай бўлади
ASTANА. Кazinform — “Қазгидромет” РДК 12 январь учун об-ҳаво маълумотларини эълон қилди.
Душанба куни мамлакатнинг кўплаб ҳудудларида ёғингарчилик кутилмоқда.
“Ғарбий циклонлар ва унга боғлиқ атмосфера фронтал қисмларининг таъсири туфайли Қозоғистоннинг кўплаб ҳудудларида ёғингарчилик (ёмғир, қор), бўрон ва ер музлаши кутилмоқда”, - деб хабар беради Қазгидромет.
Республика бўйлаб туман тушиши ва кучли шамол эсиши кутилмоқда.