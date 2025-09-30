Нидерландиядаги қишлоққа кириш пуллик бўлади
ASTANA. Kazinform — Жорий йилда Заансе-Сханс қишлоғига 2,8 миллион сайёҳ ташриф буюриши мумкин. Маҳаллий ҳокимият бу жуда кўп деб ҳисоблайди. Бу ҳақда BBC хабар берди.
Кўплаб тарихий шамол тегирмонлари жойлашган Нидерландиянинг кичик Заансе-Сханс қишлоғи аҳолиси чексиз сайёҳлар оқимига бардош бера олмаслигини айтишди.
Ушбу қишлоққа Амстердамдан осонгина ва тез етиб бориш мумкин. Европадаги энг машҳур аҳоли пунктида 100 нафар аҳоли яшайди. Қишлоқ жуда кичик бўлишига қарамай, ўтган йили бу ерга дунёнинг турли бурчакларидан 2,6 миллион турист келган.
Маҳаллий кенгаш бунчалик кўп сайёҳнинг келишини ортиқчалик деб ҳисобламоқда. Шу сабабли, келгуси баҳордан бошлаб Заансе-Сханснинг диққатга сазовор жойларини кўришни истаган меҳмонлар қишлоққа кириш учун 17,50 евро тўлашлари керак.
"Бундай чеклов дунёда камдан-кам учраса-да, бу тажриба. 2017 йилда бизга 1,7 миллион сайёҳ келган бўлса, жорий йилда бу кўрсаткич 2,8 миллионга етиши мумкин. Бироқ бизнинг қишлоғимиз жуда кичик! Бизда миллионлаб одамлар учун жой йўқ», - дейди маҳаллий музей директори Марике Вервей.