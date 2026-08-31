1 сентябрга ўтар кечаси соатига 6 тагача метеор кузатилади
ASTANА. Каzinform – 1 сентябрга ўтар кечаси энг юқори чўққисига чиқадиган Ауригидлар метеор ёмғирини ой нури туфайли кузатиш қийин бўлади, деб хабар беради ТАСС.
Москва Планетариумининг методологик таъминот бўлими бошлиғи астроном Людмила Кошманнинг сўзларига кўра, Ауригидлар ёки Альфа-Ауригидлар ўртача интенсивликдаги метеор ёмғирлари қаторига киради.
Уларнинг нурли, яъни метеорлар учиб кетаётгандек кўринадиган осмон майдони Аурига юлдуз туркумидаги Капелла юлдузи яқинида жойлашган. Ушбу метеор ёмғирининг сабаби C/1911 N1 Kiess кометаси бўлган.
– 2026 йилда Ауригидлар 28 августдан 5 сентябргача фаол бўлади ва 31 августдан 1 сентябрга ўтар кечаси энг юқори чўққисига чиқади. Агар осмон мутлақо қоронғу бўлса, соатига олтитагача метеор кўриниши тахмин қилинмоқда. Бироқ, метеор ёмғирининг энг юқори чўққисида ёрқин Ой кўринадиган "отилаётган юлдузлар" сонини сезиларли даражада камайтиради, — деди Людмила Кошман.
Кузнинг биринчи метеор ёмғири оз сонли метеорлар билан ажралиб туради. Бироқ, баъзи йилларда унинг фаоллиги тўсатдан ошди.
1935 йилда олимлар бундай кутилмаган фаоллик туфайли ушбу метеор ёмғирини кашф этишди. Қисқа муддатли фаоллик 1986, 1994 ва 2019 йилларда ҳам кузатилган, баъзан соатига 30-50 метеорга етган.
Мутахассисларнинг фикрига кўра, кейинги 70 йил ичида сентябрь ойининг бошида Ауригидларнинг айниқса кучли "юлдуз ёмғири" кутилмайди. Бунинг сабаби, Ер орбитаси Kiess кометаси қолдирган чанг изи билан яқин орада кесишмайди. Кометанинг кичик зарралари Ер атмосферасига кирганда метеорлар пайдо бўлади.
Эслатиб ўтамиз, Персеид метеор ёмғири 13 август куни энг юқори чўққисига чиқиши ҳақида хабар берган эдик.