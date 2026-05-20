1 июлдан Россияга кириш талаблари ўзгаради
ASTANА. Кazinform – Қозоғистон фуқароларининг Россия Федерацияси ҳудудига кириши учун қўшимча талаблар жорий этилди. Бу ҳақда Ташқи ишлар вазирлигининг расмий вакили Ерлан Жетибаев маълум қилди.
2026 йил 1 июлдан бошлаб Россияга ишлаш ёки ўқиш учун кетаётган қозоғистонликлар «Gosuslugi RuID» мобил иловасидан фойдаланишлари шарт бўлади.
– Белгиланган тартибда, хорижий фуқаролар ушбу аризада шахсий профил яратишлари ва давлат чегарасини режалаштирилган кесиб ўтишдан камида 72 соат олдин Россия Федерациясига кириш учун ариза топширишлари керак. Ариза кўриб чиқилгандан сўнг, аризада кириш ҳуқуқини тасдиқловчи шахсий QR-код яратилади. Ушбу QR-код ариза берилган кундан бошлаб 90 кун давомида амал қилади, – деди Е. Жетибаев Ташқи ишлар вазирлигида бўлиб ўтган ҳафталик брифингда.
Ташқи ишлар вазирлиги мамлакат фуқароларидан кириш талаблари билан олдиндан танишиб чиқишларини ва Россияга саёҳат қилишда ушбу ўзгаришларни ҳисобга олишларини сўрайди.
Эслатиб ўтамиз, Россия Қозоғистон ҳайдовчилари учун 180 кунлик режим жорий этди.