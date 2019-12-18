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    Маулен Ашимбаев Президент Администрацияси Раҳбарининг биринчи ўринбосари бўлди

    15:00, 18 Декабр 2019
    Фото: None
    NUR-SULTAN. Kazinform – Давлатимиз раҳбари Фармонига биноан, Маулен Ашимбаев Қозоғистон Республикаси Президенти Администрацияси Раҳбарининг биринчи ўринбосари лавозимига тайинланди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар қилди.

    ҚР Президенти фармонлари билан:

    Қанат Бозимбаев Қозоғистон Республикаси Президентининг ёрдамчиси лавозимига тайинланди, шу муносабат билан Қозоғистон Республикаси Энергетика вазири лавозимидан озод қилинди;

    Мадина Абилқасимова Қозоғистон Республикаси Молия бозорини тартибга солиш ва ривожлантириш агентлиги раиси лавозимига тайинланди.

    Шунингдек, Давлатимиз раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаевнинг фармонларига биноан, Иманғали Тасмағамбетов пенсия ёшига тўлиши туфайли Қозоғистон Республикасининг Россия Федерациясидаги Фавқулодда ва Мухтор Элчиси лавозимидан озод қилинди;

    Дархан Калетаев Қозоғистон Республикаси Президенти Администрацияси Раҳбарининг биринчи ўринбосари лавозимидан озод қилинди.

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