Маулен Ашимбаев Президент Администрацияси Раҳбарининг биринчи ўринбосари бўлди
15:00, 18 Декабр 2019
NUR-SULTAN. Kazinform – Давлатимиз раҳбари Фармонига биноан, Маулен Ашимбаев Қозоғистон Республикаси Президенти Администрацияси Раҳбарининг биринчи ўринбосари лавозимига тайинланди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар қилди.
ҚР Президенти фармонлари билан:
Қанат Бозимбаев Қозоғистон Республикаси Президентининг ёрдамчиси лавозимига тайинланди, шу муносабат билан Қозоғистон Республикаси Энергетика вазири лавозимидан озод қилинди;
Мадина Абилқасимова Қозоғистон Республикаси Молия бозорини тартибга солиш ва ривожлантириш агентлиги раиси лавозимига тайинланди.
Шунингдек, Давлатимиз раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаевнинг фармонларига биноан, Иманғали Тасмағамбетов пенсия ёшига тўлиши туфайли Қозоғистон Республикасининг Россия Федерациясидаги Фавқулодда ва Мухтор Элчиси лавозимидан озод қилинди;
Дархан Калетаев Қозоғистон Республикаси Президенти Администрацияси Раҳбарининг биринчи ўринбосари лавозимидан озод қилинди.