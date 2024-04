Қозоғистон EPAM, Binance, Google ва Huawei билан ҳамкорликда IT ходимларини тайёрлайди

ASTANA. Kazinform – Қозоғистон мамлакатда юқори малакали IT кадрларни тайёрлашни мақсад қилган. TechOrda дастури орқали 2 минг киши IT касбини эгаллади. Келгусида Рақамли ривожланиш вазирлиги EPAM, Binance, Google ва Huawei билан бирлашишни ва ўқув курсларини ўтказишни режалаштирмоқда, деб хабар беради Kazinform мухбири.

«Сўнгги йилларда давлат томонидан олиб борилаётган фаол сиёсат натижасида IT соҳасига қизиқиш кескин ортди. Кўриб турганингиздек, олий таълим муассасаларида IT бўйича талабалар сони ортиб бормоқда. Замонавий IT мактаблари инновацион иқтисодиётни яратиш учун зарур бўлган кадрлар базасини тўлдиради. Бундай мактабларни мамлакат ҳудудлари бўйлаб тарқатиш сиёсати амалга оширилмоқда. TechOrda дастури доирасида биз IT касбини эгалламоқчи бўлган қозоғистонликлар учун ваучер тизимидан фойдаланган ҳолда етакчи хусусий IT мактабларида ўқиш имкониятини кўриб чиқдик. Мазкур лойиҳа доирасида фуқароларга касбий йўналишини ўзгартириш имконияти берилади», – деди ҚР Рақамли ривожланиш, инновациялар ва аэрокосмик саноат вазири Бағдат Мусин Ҳукумат йиғилишида.

Масалан, ҳозирда дастур доирасида 2000 нафар фуқаро ахборот технологиялари соҳасини ўзлаштириб, 450 минг тенге маош билан ишга жойлашиш имкониятига эга бўлди.

«Биз EPAM, Binance, Google ва Huawei каби йирик компаниялар билан ҳамкорлик қиламиз ва Coursera каби таълим курсларини тарқатамиз. Бу борадаги ишларни қўллаб-қувватлаётган Фан ва Олий таълим вазирлигига ўз миннатдорчилигимни билдираман. Ушбу тенденцияни кучайтириш учун 1 декабрдан бошлаб IT ўқитувчиларини тайёрлашнинг худди шундай механизми жорий этилади», – дея қўшимча қилди Бағдат Мусин.

Муаллиф: Арайлим Мурат