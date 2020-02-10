Фристайл-могул бўйича Европа кубоги: Қозоғистон вакиласи иккита медаль олди
10:08, 10 Феврал 2020
NUR-SULTAN. Kazinform – Швециянинг Оре шаҳрида фристайл-могул бўйича Жаҳон кубоги навбатдаги босқичи якунланди, деб хабар беради Kazinform.
ҚР Миллий Олимпия қўмитасининг маълум қилишича , мусобақаларда Қозоғистон вакиласи Анастасия Городко параллель могулда олтин медаль соҳибаси бўлган. У финалда германиялик Ханна Весседан устун келди.
Могул мусобақаларида спортчимиз бронза медалини қўлга киритди. Ушбу дастурда олтин медаль Нидерланд вакиласи Жанеке Бергхуисга насиб қилди. Кумуш медални эса швециялик спортчи Май Бьеркман эгаллади.
Европа кубогида умумий жадвалда А.Городко яккаҳокимликни қўлдан бой бермай келаётир.