Елбасы: Коронавирус Хитой ва Қозоғистон иқтисодиётига салбий таъсир қилиши мумкин
10:18, 12 Феврал 2020
NUR-SULTAN. Kazinform – ҚР Соғлиқни сақлаш вазири Елжан Биртанов Хавфсизлик Кенгаши мажлисида мамлакатимизда коронавирус билан боғлиқ аҳвол ҳақида ҳисобот берди, деб хабар беради Kazinform мухбири Еlbasy.kz сайтига ҳавола қилиб.
Хавсизлик Кенгаши раиси Нурсултон Назарбоев коронавирус билан боғлиқ вазият Хитойнинг ҳам, Қозоғистоннинг ҳам иқтисодиётига салбий таъсир қилиши мумкинлигини таъкидлади.
«Биз қўл қовуштириб ўтирмаслигимиз керак. Исталган вазиятга тайёр туриб, дори-дармон ва бошқа ресурслар жамғармасини тўлдириш лозим. Ушбу масала жиддий назорат қилиниши лозим. Шу каби ҳолатларда бажариладиган чора-тадбирларни пухта режа қилиш даркор. Жумладан, ташқи омилнинг миллий иқтисодиётимизга салбий таъсир қилишига йўл қўймаслик керак», - деди Нурсултон Назарбоев.
Муаллиф: Айжан Серикжанқизи