ЖССТ молиялаштиришнинг қисқариши туфайли ходимларни ишдан бўшатишга мажбур бўлди
ASTANA. Kazinform — Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) айни дамда оғир даврни бошдан кечирмоқда. Молиявий қисқартиришлар туфайли ташкилот ходимларини қисқартиришга мажбур, деб хабар беради Азертадж.
Бу ҳақда ЖССТ бош директори Тедрос Аданом Гебрейесус Вашингтонда бўлиб ўтган ЖССТ Америка минтақавий қўмитасининг 77-сессиясида маълум қилди.
"Бу барчамиз учун оғир ва қийин вақт - биз пандемия даврида катта босим остида ишлаган ва сезиларли натижаларга эришган фидойи ва иқтидорли ҳамкасбларимиз билан хайрлашишга мажбурмиз", - деди у.
Гебрейесуснинг сўзларига кўра, ташкилотдаги юқори даражали менежерлар ва директорлар сони икки баробарга қисқартирилган. Бундан ташқари, у хизмат сафарлари ҳам сезиларли даражада қисқартирилганини таъкидлади.
ЖССТга аъзо давлатлар жорий йил май ойида 2026-2027 йилларга мўлжалланган қисқартирилган бюджетни тасдиқлади. Бу 4,2 миллиард еврони ташкил этади. Бунга ташкилотнинг энг йирик донорларидан бири бўлган АҚШнинг ташкилотдан чиқиш қарори сабаб бўлган. Дастлаб бюджет 5,3 миллиард евро бўлиши режалаштирилган бўлса, кейинчалик у 21 фоизга қисқарди.
АҚШ 2026 йилда ЖССТдан расман чиқади.