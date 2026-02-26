ЖССТ миссияси Қозоғистондаги дори воситаларини назорат қилиш тизимини баҳолайди
ASTANА. Кazinform — Астанада Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) мутахассисларининг Қозоғистондаги миллий дори воситаларини назорат қилиш тизимини баҳолаш бўйича якуний миссияси бошланди.
— Якуний ташриф Global Benchmarking Tool (GBT) доирасида ўтказилмоқда ва мамлакат тартибга солиш тизимининг етуклик даражасини аниқлашда муҳим босқич бўлади. Миссиядан сўнг, Қозоғистонга учинчи етуклик даражасини бериш имконияти тўғрисида қарор қабул қилинади. Ушбу мақом миллий тартибга солиш механизмларининг халқаро стандартларга мувофиқлигини ва уларнинг институционал барқарорлигини тасдиқлайди. Ҳозирда Қозоғистон иккинчи етуклик даражасида, — деб тушунтирди вазирлик.
GBT тизими тўртта баҳолаш даражасини таъминлайди. ЖССТ маълумотларига кўра, АҚШ, Канада, Буюк Британия, Япония ва Европа Иттифоқининг аксарият мамлакатлари каби атиги 36 та мамлакат учинчи ва тўртинчи даражаларга эришган.
Вазирлик таъкидлаганидек, учинчи даражага ўтиш фармацевтика соҳасидаги тартибга солишни тизимли модернизация қилиш, назорат функцияларини кучайтириш, процедураларнинг шаффофлигини ошириш ва дори воситаларининг сифати ва хавфсизлигини таъминлашнинг глобал тизимига интеграциялашувининг эътирофи бўлади.
Халқаро бенчмаркингдан ўтиш миллий назорат тизимига ишончни мустаҳкамлаш, маҳаллий фармацевтика маҳсулотларининг экспорт салоҳиятини кенгайтириш ва соҳага инвестицияларни янада жалб қилиш учун стратегик қадам ҳисобланади.