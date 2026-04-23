Қасим-Жомарт Тоқаев ЖССТ бош директори Тедрос Адханом Гебрейесус билан учрашди
ASTANА. Кazinform – Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти бош директори Тедрос Адханом Гебрейесус билан учрашди, деб хабар беради Ақорда.
Суҳбат давомида Қозоғистон ва Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти ўртасидаги ҳамкорликнинг ҳозирги ҳолати ва истиқболлари муҳокама қилинди.
Давлат раҳбари Ташкилот билан ҳамкорлик янги ва сифат даражасига кўтарилганини таъкидлади ва мамлакатнинг глобал ташаббусларини доимий қўллаб-қувватлагани учун миннатдорчилик билдирди.
Учрашувда иқлим ва соғлиқни сақлаш соҳасида қўшма тадқиқотлар ўтказиш, рақамли трансформация ташаббусларини илгари суриш ва соғлиқни сақлаш соҳасига сунъий интеллектни жорий этиш масалалари муҳокама қилинди.
Тедрос Адханом Гебрейесус Қасим-Жомарт Тоқаевга Минтақавий экологик саммитда иштирок этишга таклиф қилгани учун миннатдорчилик билдирди.
ЖССТ раҳбари Қозоғистон янги Конституция қабул қилиниши орқали сиёсий ислоҳотлар ва иқтисодий ўсишни муваффақиятли амалга ошираётганини таъкидлади.
Унинг сўзларига кўра, Ташкилот Қозоғистоннинг минтақавий ва глобал миқёсда экологик ва сув хавфсизлигини таъминлаш борасидаги саъй-ҳаракатларини қўллаб-қувватлайди.
Учрашув якунида Бош директор Давлат раҳбарига Ташкилот мамлакатга дори воситалари айланишини тартибга солиш соҳасини такомиллаштириш бўйича 3-даража берганини тасдиқловчи хатни топширди. Бу миллий назорат тизимининг ишончлилигидан далолат беради.
Қозоғистон ушбу даражага МДҲ давлатлари орасида биринчи ва Европа минтақасида тўртинчи бўлиб эришган.