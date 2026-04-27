Жоржия штатидаги ўрмон ёнғинлари 120 дан ортиқ уйни вайрон қилди
ASTANA. Kazinform — АҚШнинг Жоржия штатида содир бoлган иккита йирик ўрмон ёнғинлари натижасида 120 дан ортиқ уй вайрон бўлди ёки зарар кўрди, деб хабар беради Анадолу агентлиги.
Штат расмийларининг маълумотларига кўра, штатнинг жануби-шарқида ҳали ёнғин давом этяпти ва у тахминан 38 квадрат километрни қамраб олган. Ҳозирда ёнғин майдонининг атиги 10 фоизи назорат остида. Дастлабки маълумотларга кўра, ушбу ёнғин натижасида камида 87 та уй яшашга яроқсиз ҳолга келган.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, ёнғинга фольга билан қопланган ҳаво шарнинг электр узатиш линияларига тегиши натижасида электр ёйи келиб чиқиши сабаб бўлган. Расмийларнинг ҳисоб-китобларига кўра, бу ёнғин штат тарихидаги битта ўрмон ёнғини туфайли уй-жой фондининг энг катта йўқотилиши ҳисобланади.
Иккинчи ёнғин Флорида чегараси яқинида қайд этилган. Унинг сабаби пайвандлаш ишлари пайтида учқун чиқиши билан изоҳланади. Ёнғин тахминан 121 квадрат километр майдонга тарқалган ва камида 35 та уйнинг кулини кўкка совурган.
Ўт ўчирувчилар ҳозирда Жоржия штатида 150 дан ортиқ ўрмон ёнғинларига қарши кураш олиб боряпти. Қалин тутун туфайли баъзи ҳудудларда ҳаво сифати ҳақида огоҳлантиришлар эълон қилинди ва аҳолига эвакуация қилиш тавсия этилди.
Фавқулодда вазиятлар хизмати расмийлари кучли шамоллар аланганинг янада тарқалишига ҳисса қўшиши мумкинлиги ҳақида огоҳлантирдилар.