    16:21, 19 Январь 2026 | GMT +5

    Жорий йилда мамлакат иқтисодиётининг ривожланиши 2012 йилдан бери энг юқори кўрсаткичга етди - Серик Жуманғарин

    QYZYLORDА. Kazinform – Қизилўрдадаги V Миллий қурултойнинг биринчи иш кунини тушдан кейин иқтисодий ривожланиш секцияси давом эттирди.

    Серик Жуманғарин
    Фото: Нурболат Нуржаубай

    ҚР Бош вазир ўринбосари — Миллий иқтисодиёт вазири Серик Жуманғари мамлакатнинг 2025 йилги иқтисодий ривожланиш натижалари ва жорий йилги режалари ҳақида маълумот берди.

    — Ўтган йили мамлакатнинг ялпи ички маҳсулоти 300 миллиард АҚШ долларига, аҳоли жон бошига тўғри келадиган ялпи ички маҳсулот эса тахминан 15 минг АҚШ долларига етди. Иқтисодиётнинг ўсиш суръати 6,5%ни ташкил этди. Бу — 2012 йилдан бери энг юқори кўрсаткич. Иқтисодиётнинг барча соҳаларида ижобий динамика шаклланди. Ялпи ички маҳсулотнинг ўсиш улуши асосан қайта ишлаш саноати, савдо, транспорт хизмати, қурилиш соҳаларига тегишли, — деди вазир.

    Унинг сўзларига кўра, қишлоқ хўжалигидаги умумий маҳсулот — 5,9%, унинг ялпи ички маҳсулотдаги улуши 5%га яқинлашди. Ўтган йили донли экинлардан 27,1 миллион тонна маҳсулот йиғилиб, иккинчи йил кетма-кет рекорд ўрнатилди.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Қизилўрда шаҳрида V Миллий қурултой доирасида ўтказилаётган секция йиғилишида ҚР Миллий фанлар академияси президенти Ақилбек Куришбаев илмни иқтисодиётга йўналтириш масаласини кўтарган эди.

    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
