Жорий йилда Қозоғистонда қандай янги маҳсулотлар ишлаб чиқарилди
ASTANA. Kazinform — ҚР Саноат ва қурилиш вазири Ерсайин Нағаспаев жорий йилда мамлакатимизда қандай янги маҳсулотлар йўлга қўйилгани ҳақида гапириб берди.
Бугун Ҳукумат йиғилишида Бош вазир Олжас Бектенов ундан: "Бу йил 190 та янги ишлаб чиқариш лойиҳасини ишга туширишни режалаштиряпмиз. Қандай янги турдаги маҳсулотлар ишлаб чиқарилади?" - деб сўради.
Унинг сўзларига кўра, ўтган йили 180 та янги лойиҳа ишга туширилди.
«Бу йил 1,5 триллион тенгега тенг 190 та янги лойиҳани ишга туширдик ва илгари мамлакатимизда мавжуд бўлмаган ўндан ортиқ янги турдаги маҳсулотларни ишлаб чиқаришни бошладик. Масалан, локомотив ва турбина қисмлари, суюқ маҳсулотлар учун тетропак қадоқлаш ва желатин каби маҳсулотларни ишлаб чиқаряпмиз. Менимча, бу маҳсулотлар импорти 17- 70 фоизгача қисқарди», — деди Ерсайин Нағаспаев.
Эслатиб ўтамиз, Ҳукумат йиғилишида ишлаб чиқариш саноатини ривожлантириш ва уни рақамлаштириш масаласи кўриб чиқиляпти.