20:07, 08 Сентябрь 2025 | GMT +5
Жибек Қуламбаева Хитойдаги челленжер турнирига йўлланма олди
ASTANA. Kazinform — Қозоғистонлик теннисчи, дунёнинг 302-ракеткаси Жибек Қуламбаева Хучжоу (Хитой) шаҳрида бўлиб ўтадиган челленжер турнирига муваффақиятли йўлланма олди.
Жибек саралаш турнири финалида дунё рейтингида 576-ўринни эгаллаб турган жанубий кореялик Су Жон Чанни мағлуб этди.
Ҳар икки ўйин 6:3 ҳисобида Қуламбаева фойдасига ҳал бўлди.
Шиддатли беллашув 2 соату 4 дақиқа давом этди.
Жибек Қуламбаеванинг асосий баҳсдаги илк рақиби кейинроқ аниқланади.
Турнир 14 сентябрда якунланади.