OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    20:07, 08 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Жибек Қуламбаева Хитойдаги челленжер турнирига йўлланма олди

    ASTANA. Kazinform — Қозоғистонлик теннисчи, дунёнинг 302-ракеткаси Жибек Қуламбаева Хучжоу (Хитой) шаҳрида бўлиб ўтадиган челленжер турнирига муваффақиятли йўлланма олди.

    Жібек Құламбаева
    Фото: ҚТФ

    Жибек саралаш турнири финалида дунё рейтингида 576-ўринни эгаллаб турган жанубий кореялик Су Жон Чанни мағлуб этди.

    Ҳар икки ўйин 6:3 ҳисобида Қуламбаева фойдасига ҳал бўлди.

    Шиддатли беллашув 2 соату 4 дақиқа давом этди.

    Жибек Қуламбаеванинг асосий баҳсдаги илк рақиби кейинроқ аниқланади.

    Турнир 14 сентябрда якунланади.

    Теглар:
    Теннис Жибек Қуламбаева Спорт
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!