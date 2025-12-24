Жеки Чан Олимпия машъаласини кўтариб юрди
ASTANA. Kazinform — Машҳур актёр Милан ва Кортинада бошланаётган Қишки Олимпия ўйинлари эстафетасида иштирок этди, деб хабар беради Kazinform.
Жеки Чан Олимпия ҳаракатининг тарафдоридир. Бу унинг Олимпия машъаласи эстафетасида учинчи иштироки. Актёр машъалани 2008 ва 2022 йиллардаги Пекин ўйинларида, шунингдек, Парижда бўлиб ўтган 2024 йилги Ёзги Олимпиада ўйинларида олиб юрган.
“Мен учун яна машъалачи бўлиш катта шараф. Ҳар сафар Олимпия машъаласини кўтариб юрганимда, бу шунчаки машъала эмас, балки спорт ва инсонийлик руҳи эканлигини ҳис қиламан. Бу шунчаки олов эмас, тинчлик ва муҳаббатни кўтариб юргандай бўласиз”, — деди у.
Актёр билан бирга машъалани қадимий Рим шаҳри харобалари орасидан қиличбоз Сандро Куомо, сузувчи Иммаколата Черасуоло ва машъалачи Мария Маринелла Биакка олиб юрган.
BusinessMirror маълумотларига кўра, эстафета Италиянинг барча 110 вилоятидан ўтади ва умумий узунлиги 12 000 км ни ташкил қилади. Марра чизиғи Миландаги “Сан-Сиро” стадионида бўлиб ўтади, у ерда 2026 йилги Қишки Олимпия ўйинларининг очилиш маросими 6 февраль куни бўлиб ўтади.
Шуни таъкидлаш жоизки, Милан-Кортина 2026 йилги Қишки Олимпия ўйинлари машъаласини ёқиш маросими 5 декабрь куни Римда бўлиб ўтди.