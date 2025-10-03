ЖЧ-2026 чипталарининг баҳоси қандай кўринишда бўлади
Халқаро футбол федерациялари ассоциацияси (ФИФА) келгуси йилнинг ёз ойида АҚШ, Канада ва Мексика давлатларида бўлиб ўтадиган жаҳон чемпионати учун чипталарни сотувга чиқариш бошлаганлигини эълон қилди, деб хабар беради ЎзА.
Қайд этилишича, биринчи чипталарнинг харидорлари лотереядан танланганлар бўлади. Лотерея ғолиблари электрон почта орқали хабардор қилинади ёки билдиришнома орқали чипталарни қабул қилиб олди. Жаҳон чемпионати учун чиқарилган лоторея ўйинларида қатнашиш учун бугунгача 4,5 миллион ариза келиб тушганлиги маълум.
Жаҳон чемпионати мухлислари учун сотувга чиқариладиган чипталар тўртта тоифадан иборат бўлиб, гуруҳ босқичи ўйинлари учун энг қиммат чипталар АҚШ терма жамоаси иштирокидаги ўйинлар саналади. Унга кўра, 1-тоифа чипталари 410 АҚШ долларидан 620 долларгача баҳоланган бўлса, 4-тоифанинг нархлари 60 дан 105 АҚШ долларигачани ташкил этади.
Энг эътиборлиси, жаҳон чемпионатининг Нью-Жерсида бўлиб ўтадиган финал учун нархлари янада “даҳшатли” рақамларни ўзида акс эттирди. 1-тоифа 6730, 2-тоифа 4210, 3-тоифа 2790, 4-тоифа 2030 АҚШ долларидан иборат бўлиши келтирилган
Жаҳон чемпионати чипталари динамик нархлашдан иборатлиги сабабли мутахассислар чипта баҳоси ўсиш мумкинлигини таъкидлашмоқда.