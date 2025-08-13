Жанубий Кореянинг собиқ биринчи хоними ҳибсга олинди
ASTANA. Kazinform - Жанубий Кореянинг собиқ биринчи хоними Ким Кон Хи чоршанба куни махсус прокурорлар томонидан бир қатор коррупция айбловлари бўйича тергов доирасида, суд уни ҳибсга олиш тўғрисида ордер берганидан сўнг, бир кишилик камерага жойлаштирилди, деб хабар беради Kazinform Yonhapга таяниб.
У акциялар нархини манипуляция қилиш, сайлов натижаларига аралашиш ва сиёсий манфаатлар эвазига қимматбаҳо совғалар олишда гумон қилинмоқда.
52 ёшли Ким Кон Хи ўз айбини рад этади, бироқ суд тўрт соатлик тингловдан сўнг уни қамоққа олишга қарор қилди ва агар у озод қилинса, далилларни йўқ қилиши мумкинлигини тушунтирди.
У ва унинг турмуш ўртоғи, собиқ президент Юн Сок Ёль шу тариқа мамлакат тарихида бир вақтнинг ўзида қамоққа олинган биринчи собиқ президент жуфтлигига айланди.
Махсус прокурор Мин Чжун Ги жамоаси ўтган ҳафта Кимни Капитал бозори тўғрисидаги қонун, Сиёсий жамғармалар тўғрисидаги қонун ва пора олиш қонунини бузганликда айблаб, ҳибсга олиш учун ордер беришни сўраган.
Эслатиб ўтамиз, суд Жанубий Кореянинг собиқ президенти Юн Сок Ёлни ўтган йилнинг декабрь ойида ҳарбий ҳолат жорий этишга уриниш бўйича ҳибсга олишга ордер берган эди.