Жанубий Корея экспорти AI савдоси туфайли рекорд натижа қайд этди
ASTANА. Кazinform — Жанубий Корея ҳукуматининг душанба куни эълон қилинган маълумотлари сунъий интеллектнинг кульминацион нуқтага етиши туфайли чип ишлаб чиқаришда "суперцикл"ни кўрсатди. Мамлакат экспорти учинчи чоракда рекорд даражага етди, бу яримўтказгичлар савдосининг кескин ўсиши билан боғлиқ, деб хабар беради Yonhap.
Ахборот ва статистика вазирлиги маълумотларига кўра, июлдан сентябргача экспорт ҳажми 185 миллиард долларни ташкил этди, бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 6,5 фоизга кўп. Бу вазирлик 2010 йилда маълумотларни тўплашни бошлаганидан бери энг юқори чораклик кўрсаткичдир.
Бу ўсиш, шунингдек, йиллик экспортнинг кетма-кет иккинчи чорагини ҳам англатади. Иккинчи чоракдаги ўсиш 2,1 фоизни ташкил этди.
"Жанубий Корея ва Қўшма Штатлар ўртасидаги тариф музокараларида ҳал қилинмаган муаммолар учинчи чоракда экспортга таъсир қилиши кутилаётган бўлса-да, яримўтказгичларнинг катта миқдорда етказиб берилиши экспортнинг умумий ўсишига олиб келди", — деди вазирлик вакили.
Октябрь ойи охирида Сеул ва Вашингтон Жанубий Кореянинг 350 миллиард долларлик ваъдаси тафсилотлари бўйича узоқ кутилган келишувни якунладилар. Бу ваъда Жанубий Корея президенти Ли Чжэ Мён ва АҚШ президенти Дональд Трамп ўртасида АҚШ тарифларини пасайтириш бўйича юқори даражадаги музокаралар давомида берилган.
