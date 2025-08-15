Жанубий Кореяда ит гўшти тақиқланди: фермаларнинг 70 фоизи ёпилди
ASTANA. Kazinform — Жанубий Кореяда еттита ит гўшти етиштирувчи фермадан еттитаси ёпилди. Бу мамлакатда бир йил аввал махсус қонун қабул қилинганидан кейин содир бўлди, деб ёзади Yonhap.
Қишлоқ хўжалиги вазирлиги маълумотларига кўра, қонун кучга кирган 2024 йил август ойидан буён мамлакатдаги 1537 та ит гўшти етиштириладиган ферманинг 1072 таси (70%) ёпилган. Ёпиқ фермаларда 346 минг бош ит бўлган, бу мамлакатда гўшт учун боқилган 468 минг бош итнинг 74 фоизини ташкил этади.
Вазирлик 2025 йил охиригача бундай фермер хўжаликларининг 75 фоиздан ортиғи ёпилишини башорат қилмоқда. Вазирлик вакили бу кутилганидан юқори кўрсаткични жамоатчиликнинг ит гўштини истеъмол қилишни тақиқлаш “авлодимизнинг бурчи” эканлигини тушуниши ва ҳукумат томонидан берилган имтиёзлар билан боғлади.
Махсус қонун итларни кўпайтириш, сўйиш, тарқатиш ва гўшт учун сотишни тақиқлайди. Шунингдек, ушбу соҳадаги одамларга касбларини ўзгартириш учун субсидиялар беради.
2027 йилдан бошлаб уч йиллик ўтиш давридан кейин қонунни бузганлар икки йилгача қамоқ ёки 30 миллион вон (тахминан 21 753 доллар) миқдорида жаримага тортилади.
Эслатиб ўтамиз, 2024 йилда Жанубий Корея Миллий ассамблеяси ит гўштини истеъмол қилишни тақиқловчи махсус қонун қабул қилган эди. Шунда мамлакат аҳолисининг 90 фоизи ит гўшти истеъмол қилинишига қарши эканини маълум қилган эди