Жанубий Кореяда хакерлар интим видеоларни сотиш учун 120 000 та кузатув камерасини бузиб киришди
ASTANA. Kazinform — Жанубий Корея полицияси хусусий уйлар ва офислардаги 120 000 дан ортиқ кузатув камераларини бузиб кириш ва ушбу камералардан олинган тасвирлардан хорижий сайт учун жинсий мазмундаги контент яратишда фойдаланишда гумондор бўлган тўрт кишини ҳибсга олганини эълон қилди, деб хабар беради Кazinform агентлиги BBCга таяниб.
Полиция маълумотларига кўра, тўрт гумондор алоҳида ҳаракат қилган ва улар бир-бири билан боғлиқ бўлмаган. Айбланувчилар уй камераларидаги заифликлардан, масалан, улар кўпинча оддий паролларга эга бўлишларидан фойдаланганлар.
Оммавий ахборот воситалари хабарларига кўра, хакерлар хусусий уйлар, караоке хоналари, пилатес студияси ва гинекологик клиникадаги кузатув камераларига кириш ҳуқуқини қўлга киритишган.
Бир гумондор 63 000 та камерани бузиб кириш ва 545 та очиқ видео яратишда айбланмоқда, кейин уларни 35 миллион вонга (23 862 000 доллар) сотган.
Полиция маълумотларига кўра, иккинчиси 70 000 та камерани бузиб кирган ва 648 та видеони 18 миллион вонга (12 272 000 доллар) сотган.
Бу икки гумондор ўтган йили уй камерасини бузиб кириш орқали олинган тасвирларни ноқонуний тарқатган сайтда жойлаштирилган барча видеоларнинг тахминан 62 фоизини биргаликда яратган.
Полиция ҳозирда сайтни блокировка қилиш ва ёпиш чораларини кўрмоқда ва унинг эгасини аниқлаш учун хорижий разведка идоралари билан ҳамкорлик қилмоқда. Сайт орқали материалларни сотиб олиш ва кўришда гумон қилинган уч киши ҳам ҳибсга олинган.
— Уй камерасини бузиб кириш ва махфий суратга олиш жабрланувчиларга жуда катта зарар етказади ва шунинг учун жиддий жиноят ҳисобланади. Биз уларни кенг қамровли терговлар орқали йўқ қилишни ният қилганмиз. Ноқонуний равишда олинган видеоларни кўриш ва сақлаш ҳам жиддий жиноятлар ҳисобланади, шунинг учун биз бундай ҳолатларни фаол равишда тергов қиламиз, — деди Жанубий Корея Миллий полиция агентлигининг кибер-тергов бўлими бошлиғи Пак У-хён.
Расмийлар жабрланувчиларга шахсан 58 та манзилда ташриф буюришди ёки уларга хабар беришди. Ташриф давомида расмийлар уларга воқеа ҳақида хабар ва паролларини ўзгартириш бўйича кўрсатмалар беришди. Полиция шунингдек, жабрланувчиларга видео контентни ўчириш ва блокировка қилишда ёрдам бермоқда ва бошқа жабрланувчиларни аниқлаш устида ишламоқда.
