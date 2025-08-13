Жанубий Корея қуролли кучлари олти йил ичида 110 минг кишига қисқарди
ASTANА. Кazinform — Жанубий Корея қуролли кучларининг доимий таркиби тахминан 450 минг кишигача қисқартирилди. Бу олти йил олдингига нисбатан 110 минг кишига кам, деб ёзади The Korea Times.
Мудофаа вазирлиги ва Қуролли Кучлар шахсий таркиби бошқармаси маълумотларига кўра, қисқартириш доирасида 17 та дивизия ва бошқа йирик бўлинмалар тарқатиб юборилган ёки бирлаштирилган.
Статистик маълумотларга кўра, 2019 йилда 563 минг киши бўлган қўшинлар сони 2025 йил июль ойига келиб ҳозирги даражага қисқарди.Бу даврда 100 мингдан ортиқ ҳарбий хизматчилар қисқарди.
Агентлик вакилларининг айтишича, муддатли ҳарбий хизматга чақирилганлар сонининг камайишига мамлакатда туғилишнинг рекорд даражада пастлиги асосий сабабдир. Келгуси йилларда бу тенденция янада кучайиши кутилмоқда. Маълумки, қўшинлар сони тўғирланган тақдирда ҳам, демографик вазият узоқ муддатда жанговар тайёргарликни сақлаб қолишни қийинлаштиради.
Бу пасайишни секинлаштириш учун Мудофаа вазирлиги ҳарбий хизматга аёлларни кўпроқ жалб қилиш, қисқа муддатли хизмат учун бонуслар бериш, фуқаролик ёрдамчи хизматларига юбориладиган эркаклар сонини қисқартириш каби чораларни кўриб чиқмоқда. Бироқ, айрим фаолларнинг фикрича, бу қадамлар тузилмавий камомадни қоплаш учун етарли эмас.
Аввалроқ, агар мамлакатда демографик пасайиш ўзгаришсиз давом этса, Korean Peninsula Population Institute for Future маълумотларига асосланиб, Жанубий Корея аҳолиси 2125 йилга бориб ҳозирги даражасининг 15 фоизигача камайиши мумкинлиги хабар қилинганди.
