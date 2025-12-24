Жанубий Корея дунёдаги энг тез поезд лойиҳасини ишлаб чиқмоқда
ASTANA. Kazinform — Жанубий Корея соатига 370 километр тезликда ҳаракатлана оладиган юқори тезликдаги поезд учун асосий технологияларни ишлаб чиқишни якунлади, деб хабар беради Yonhap.
EMU-370 деб номланган поездда қўлланиладиган технология унга техник жиҳатдан мўлжалланган максимал тезликни соатига 407 км га етказиш имконини беради.
Лойиҳа Корея темир йўл тадқиқот институти томонидан 2022 йил апрелидан 2025 йил декабригача амалга оширилди.
Транспорт вазирлигининг маълумотларига кўра, унга жами 22,5 миллиард вон (15,23 миллион доллар) сармоя киритилган, жумладан, давлат бюджетидан 18 миллиард вон ва 4,5 миллиард вон хусусий сектордан.
Ҳукумат келгуси йилда биринчи поездларни ишга туширишни режалаштирмоқда, синовлар 2030 йилга режалаштирилган ва 2031 йилдан кейин тижоратлаштирилади.
Тижорат хизматига қўйилгандан сўнг, EMU-370 электр поезди дунёдаги иккинчи энг тезкор тижорат поездига айланади ва ҳозирда соатига 400 км тезликда синовдан ўтказилмоқда.
Транспорт вазирлигининг маълумотларига кўра, Франция, Германия ва Япония каби давлатлар ҳозирда соатига тахминан 320 км тезликка эга юқори тезликдаги поездлардан фойдаланмоқда.