Жанубий Корея АҚШга муҳим минерал етказиб беради
ASTANA. Kazinform - Жанубий Корея тоғларидаги Сангдонг кони - дунёдаги энг йирик вольфрам конларидан бири бўлиб, у АҚШ мудофаа эҳтиёжлари учун зарур, деб хабар беради CBS News.
Almonty Industries кончилик компанияси 30 йилдан кўпроқ вақт олдин ёпилган конда ишини қайта бошлади.
Almonty Industries компанияси бош директори Льюис Блэк Жанубий Корея "АҚШ миллий хавфсизлиги учун зарур" бўлган вольфрамга бўлган талабни қондира олишига ишонади.
Блэкнинг сўзларига кўра, янги йилдан кейин кон тўлиқ қувватга етади ва йилига 1,2 миллион тонна вольфрам ишлаб чиқаради, бу эса АҚШни кейинги ўн йиллик учун етарли вольфрам билан таъминлайди.
Вольфрам "ҳарбий металл" деб аталади, чунки у жуда юқори ҳароратга бардош бера олади. У танклар, қирувчи самолётлар, зирҳ тешувчи ўқ-дорилар, бункерни ёриб ўтувчи бомбалар ва сунъий интеллектга асосланган ракеталарни бошқариш тизимларини ишлаб чиқаришда қўлланилади.
Аввалроқ АҚШ президенти Дональд Трамп Аляскада мис ва рух ишлаб чиқаришни кўпайтиришни маъқуллагани ҳақида хабар берилган эди.