    14:38, 25 Декабрь 2025 | GMT +5

    Жанубий Корея 109 000 нафар чет эллик ишчини қабул қилади

    ASTANA. Kazinform - Жанубий Корея келгуси йилда ишчи кучига бўлган талабни қондириш дастури доирасида 109 000 нафар мавсумий чет эллик ишчини қабул қилади.

    Южная Корея примет 109 тысяч иностранных сезонных рабочих
    Фото: Yonhap

    Қишлоқ хўжалиги, океанлар ва адлия вазирлиги маълумотларига кўра, бу рақам жорий йилги 96 000 виза квотасидан 14,1 фоизга кўп.

    Yonhap агентлигининг хабар беришича, ҳукумат мигрант ишчиларни хавфсиз иш шароитлари билан таъминлаш учун астойдил ҳаракат қилишга ваъда берган. 

    Расмийлар хорижий ишчилар қишлоқ хўжалиги ва балиқчиликда ишчи кучи етишмаслиги муаммосини ҳал қилишга ёрдам беришига ишонадилар.

    Теглар:
    Жаҳон янгиликлари Жанубий Корея
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
