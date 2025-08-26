Жанубий Хитой туристлари орасида Марказий Осиё оммалашиб бормоқда
ASTANA. Kazinform – Хитойнинг Гуандун провинцисида Марказий Осиё мамлакатларига сайёҳлик саёҳатлари бўйича сўровлар сони ортиб бормоқда, деб хабар беради Синьхуа.
Ўрта куз фестивали ва Хитой Халқ Республикасининг Миллий кунини нишонлаш учун 1 дан 8 октябргача бўлган узоқ давом этадиган “Олтин ҳафталик” байрами олдидан сайёҳлик агентликлари ва онлайн платформаларда фуқароларнинг хорижга саёҳатларга қизиқиши ортиб бормоқда.
«Guangzhou Kanghui Travel Service» компанияси маълумотларига кўра, сайёҳлар кузги манзаралари чиройли йўналишларни танламоқда. Марказий Осиё, Шарқий Европа, Россия, Япония ва Корея Республикаси энг оммабоп йўналишлар қаторига кирмоқда.
Хитойлик сайёҳлар орасида Қозоғистон ва Ўзбекистон, шунингдек Кавказ минтақасига қизиқиш сезиларли даражада ошмоқда. «Гуанчжилюй» агентлиги қайд этишича, аввал унчалик талабга эга бўлмаган айрим йўналишлар оммалашиши авиақатновлар кенгайиши билан бевосита боғлиқ.
Ҳозирда Гуандун вилояти маъмурий маркази Гуанчжоу шаҳридан тўғридан-тўғри рейслар орқали Алмати, Тошкент, Белград ва бошқа бир қатор шаҳарларга парвозлар амалга оширилмоқда. Бу эса саёҳат харажатларини олдинги йиллар билан солиштирганда сезиларли даражада камайтириш имконини бермоқда, деб ёзади «Гуанчжоу жибао».