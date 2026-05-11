Жанубий Африка ва Хитой олимлари ноёб олмосларнинг сирини ошкор қилди
ASTANA. Kazinform – Жанубий Африка ва Хитой олимлари ноёб ва қиммат CLIPPIR олмосларининг, шу жумладан машҳур «Куллиан»нинг келиб чиқишини аниқлади, деб хабар беради BRICS TV.
Тадқиқотчиларнинг фикрига кўра, бу катта, мутлақо соф олмоснинг келиб чиқиши узоқ вақтдан бери илмий сир бўлиб келган. Мутахассислар ўз ишлари давомида кимберлитларда учрайдиган оливин минералининг кимёвий таркибини ўрганишди, бу минерал ер ости чуқурлигидан олмос ишлаб чиқаради.
Олимлар бундай олмослар литосфера тубида, 150 километрдан ортиқ чуқурликдаги темирга бой мантия зоналарида ҳосил бўлишини аниқладилар. У ерда, 11 ГПа дан ортиқ ҳаддан ташқари босим остида, катта ва соф кристаллар ўсади. Кимберлит эритмалари темирга бой зоналардан ўтиб, оливин ва гранатнинг ҳосил бўлишига ҳисса қўшади ва изотоп таҳлили шуни кўрсатадики, бу зоналар қадимги тектоник жараёнлар ва сув ости океан қобиғи билан боғлиқ.
Тадқиқотчиларнинг таъкидлашича, ушбу кашфиёт тоғ жинсларининг кимёвий белгиларини ўрганиш орқали ноёб ва қимматли олмос конларини қидиришни такомиллаштиришга ёрдам бериши мумкин.