Жаҳон чемпионати финали АҚШнинг Нью-Жерси штатида бўлиб ўтади
ASTANA. Kazinform - Жаҳон чемпионати финали 19 июль куни соат 15:00 да Нью-Жерси штатининг Ист-Резерфорд шаҳридаги «Метлайф» стадионида бўлиб ўтади, дея хабар беради Kazinform мухбири.
NBC News хабар беришича, ФИФА Қўшма Штатлар, Канада ва Мексикада бўлиб ўтадиган 48 та давлат иштирокидаги турнирнинг 104 та ўйинининг бошланиш вақтларини эълон қилди.
Турнирга 54 та кундузги ўйин ва маҳаллий вақт билан соат 18:00 ёки ундан кейин бошланадиган 50 та ўйин киради.
11 июнда Мехико шаҳрида Тринидад ва Тобаго ҳамда Жанубий Африка ўртасидаги биринчи ўйин маҳаллий вақт билан соат 13:00 да бошланади.
Чорак финал 9 июлда соат 16:00 да Массачусетс штатининг Фоксборо шаҳридаги «Джиллетт» стадионида ва эртаси куни тушдан кейин (шарқий вақт бўйича соат 15:00) Калифорниянинг Инглевуд шаҳридаги “SoFi” стадионида бошланади.
Сўнгги иккита чорак финал 11 июлда соат 17:00 да Майами шаҳридаги “Хард Рок” стадионида ва соат 20:00 да (шарқий вақт бўйича соат 21:00) Канзас-Сити шаҳридаги «Эрроухед» стадионида бўлиб ўтади.
Ярим финал ўйинлари 14 июлда соат 14:00 да (шарқий вақт бўйича соат 15:00) Техас штатининг Арлингтон шаҳридаги АТ&Т стадионида ва эртаси куни соат 15:00 да Атланта шаҳридаги Mercedes-Benz стадионида бошланади.
Қўшма Штатларда 78 та ўйин бўлиб ўтади, жумладан, чорак финалдан бошлаб барча ўйинлар, шунингдек, Канада ва Мексикада 13 тадан ўйин.
Жанубий Корея - Канада ва Мексикадан ташқари Қўшма Штатларда ўйин ўтказмайдиган ягона жамоа. Улар биринчи ўйинини Мексиканинг Гвадалахара шаҳрида Чехия, Дания, Ирландия ёки Шимолий Македонияга қарши ўтказадилар, кейин ўша стадионда Мексиканинг «Эль Три» футбол жамоаси билан тўқнашадилар ва раундни Мексиканинг Монтеррей шаҳрида Жанубий Африкага қарши ўйин билан якунлайдилар.