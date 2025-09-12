Жаҳон бозорида олтин нархи 17 долларга ошди
ASTANA. Kazinform – Нью-Йорк товар биржасида олтиннинг бир троя унцияси нархи 17 долларга кўтарилиб, 3690,6 долларни ташкил этди, деб хабар берди Азертадж.
Кумуш ҳам 0,48 долларга кўтарилиб, 42,63 долларни ташкил этди.
Reuters маълумотларига кўра, USB банки 2025 йил охиригача олтин нархи троя унцияси учун 3800 долларга етишини, 2026 йил ўрталарида эса 3900 долларгача кўтарилиши мумкинлигини башорат қилган.
ANZ Group, шунингдек, 2025 йил учун олтин баҳоси прогнозини 3800 долларгача оширди ва 2026 йилда унинг 4000 долларгача ошишини кутмоқда. Бу кутиш талабнинг ортиши, марказий банкнинг олтин сотиб олиши, АҚШ долларининг заифлашуви ва дунёдаги геосиёсий беқарорлик билан боғлиқ.
Олтин ҳозирда тўрт ҳафталик ўсиш тенденциясида; Федерал резервнинг фоиз ставкаларини пасайтириш эҳтимоли АҚШнинг мустаҳкам меҳнат бозори ҳақидаги маълумотлар ва талабнинг заифлашиши туфайли ортиб бормоқда.
Олтин “хавфсиз актив” ҳисобланади; геосиёсий кескинликлар, молия бозорларидаги ноаниқлик, АҚШдаги инфляция ва ишсизлик даъволари каби омиллар унинг жозибадорлигини оширади.
MarketWatch маълумотларига кўра, таҳлилчилар олтин нархи мавсумий тебранишларга боғлиқлигини таъкидламоқда. Мисол учун, олдинги йилларда олтин нархи сентябрь ойида тарихан заиф тенденцияларни кўрсатди, шунинг учун ҳозирги ўсиш барқарор бўлиб қоладими ёки йўқлигини тахмин қилиш қийин.