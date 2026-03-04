Жаҳон банки гуруҳи қандай лойиҳаларга сармоя киритади
ASTANA. Kazinform — Бугун Мажилиснинг ялпи мажлисида Бош вазир ўринбосари ва Миллий иқтисодиёт вазири Серик Жуманғарин Жаҳон банки гуруҳи мамлакатимизга қандай лойиҳаларга сармоя киритишини маълум қилди.
Палата йиғилишида депутат Қайрат Балабиев Жаҳон банки гуруҳи билан ҳамкорлик доирасида мамлакатимизда 8 миллиард долларлик 50 дан ортиқ лойиҳа амалга оширилганини айтди.
“Хусусан, транспорт, таълим, молия тизими, яшил технологиялар, экология, шунингдек, рақамлаштириш соҳаларида. Мен аниқлик киритмоқчи бўлган нарса, кейинги 2-3 йил ичида потенциал портфелнинг прогнози қандай? Қандай лойиҳалар ва иқтисодиётнинг қайси соҳаларида режалаштирилган?” — деб сўради депутат Серик Жуманғариндан.
Бош вазир ўринбосарининг сўзларига кўра, Жаҳон банки гуруҳи Қозоғистоннинг инклюзив иқтисодиёти учун тезлаштирилган рақамлаштириш лойиҳасига 84 миллион доллар сармоя киритади. Бу Ҳукуматнинг кредити ҳисобланади. Бундан ташқари, “Жезқазған-Қарағанди” йўлига 1,2 триллион тенге ва “Бейнеу-Сексеул” йўлига 750 миллион доллар сармоя киритилади. Лойиҳалар ишга туширилгандан сўнг, йўлда юриш вақтининг қисқаришидан олинадиган иқтисодий фойда 93 миллиард тенгедан ошиши мумкин. Қурилиш жараёнида 13 мингдан ортиқ янги иш ўринлари яратилади.
“Бундан ташқари, инновацияларни рағбатлантириш лойиҳаси учун 75 миллион доллар, Шимолий Орол денгизини тиклаш учун 100 миллион доллар, суғориш ва дренаж тизимларини такомиллаштириш учун 300 миллион доллар, темир йўллар ва транспорт алоқаларини ўзгартириш лойиҳаси учун 850 миллион доллар, Коммунал ва энергетика инфратузилмасини ривожлантириш учун 350 миллион доллар ва Қамбарата-1 ГЭСини қуриш лойиҳаси учун 500 миллион доллар ажратилган. Бу лойиҳаларнинг барчаси келишув ратификация қилингандан сўнг амалга оширилади”, — деди Серик Жуманғарин.