OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    13:51, 07 Август 2025 | GMT +5

    Зеленский ва Трамп телефон орқали мулоқот қилди

    ASTANA. Kazinform - Владимир Зеленский ва Дональд Трамп АҚШ махсус вакили Стив Уиткоффнинг Москвага ташрифидан сўнг навбатдаги телефон мулоқоти ўтказди, дея хабар беради Kazinform.

    Зеленский и Трамп провели телефонный разговор
    Фото: Ukrainian Presidency/ abaca/ picture alliance

    Бу ҳақда Украина раҳбари ўзининг Телеграм-каналида ёзди.

    “Суҳбатда Европа етакчилари ҳам иштирок этди ва мен уларнинг ҳар бирига кўрсатган ёрдамлари учун миннатдорчилик билдираман. Биз Москвада нима ҳақида сўз юритганини муҳокама қилдик", - деб ёзган Зеленский.

    Зеленский ва Трамп охирги марта 5 августда телефон орқали мулоқот қилган, у ерда асосий масала Россия-Украина можаросини ҳал қилиш бўлган.

    6 августда Владимир Путин Кремлда АҚШ президентининг махсус вакили Стивен Уиткоффни қабул қилди. Кейинроқ Оқ уй раҳбари Уиткофф иштирокидаги Россия-Америка алоқалари ҳақида гапирди. Трампнинг айтишича, унинг махсус вакили Путин билан жуда самарали учрашув ўтказган.

    Теглар:
    Дональд Трамп Владимир Путин Владимир Зеленский Жаҳон янгиликлари Россия
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!