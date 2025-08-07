Зеленский ва Трамп телефон орқали мулоқот қилди
ASTANA. Kazinform - Владимир Зеленский ва Дональд Трамп АҚШ махсус вакили Стив Уиткоффнинг Москвага ташрифидан сўнг навбатдаги телефон мулоқоти ўтказди, дея хабар беради Kazinform.
Бу ҳақда Украина раҳбари ўзининг Телеграм-каналида ёзди.
“Суҳбатда Европа етакчилари ҳам иштирок этди ва мен уларнинг ҳар бирига кўрсатган ёрдамлари учун миннатдорчилик билдираман. Биз Москвада нима ҳақида сўз юритганини муҳокама қилдик", - деб ёзган Зеленский.
Зеленский ва Трамп охирги марта 5 августда телефон орқали мулоқот қилган, у ерда асосий масала Россия-Украина можаросини ҳал қилиш бўлган.
6 августда Владимир Путин Кремлда АҚШ президентининг махсус вакили Стивен Уиткоффни қабул қилди. Кейинроқ Оқ уй раҳбари Уиткофф иштирокидаги Россия-Америка алоқалари ҳақида гапирди. Трампнинг айтишича, унинг махсус вакили Путин билан жуда самарали учрашув ўтказган.