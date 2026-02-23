Йўқолиб кетган гигант тошбақалар 180 йилдан кейин Галапагос оролларига қайтиб келди
ASTANA. Kazinform — Гигант тошбақалар Эквадорга тегишли бўлган Галапагос архипелагидаги Флореана оролига қайтди. Ҳайвонлар тахминан 180 йилдан кейин оролга қайтарилмоқда. Олимларга NASA сунъий йўлдошлари ёрдам берди, деб хабар беради “МИР24”.
Сунъий йўлдош маълумотларидан фойдаланган ҳолда, мутахассислар оролнинг қайси ҳудудлари тошбақалар учун кўпроқ мос эканлигини аниқладилар. Асосий омиллар - ўсимликлар, намлик даражаси ва мос уя жойларидир. 20 февралда Галапагос миллий боғи маъмурияти популяцияни тиклаш мақсадида Флореана оролининг иккита ҳудудига 158 та улкан тошбақани қўйиб юборди.
Тошбақалар бу минтақадан XIX асрнинг ўрталарида йўқ бўлиб кетган. Бу кит овчилари, шунингдек, чўчқалар ва каламушлар уларнинг тухумларини ейиши билан туфайли бўлган. Тошбақалар йўқ бўлиб кетганидан сўнг, оролнинг табиий ландшафти ҳам ўзгарди.
Гигант тошбақаларнинг қайта киритилиши - оролнинг экотизимини тиклашга қаратилган кенгроқ лойиҳанинг бир қисмидир. Мутахассислар каламушлар ва ёввойи мушуклар каби инвазив турларни йўқ қилишни ва маҳаллий ҳайвонларни қайта тиклашни режалаштиряптилар.
"Тошбақаларнинг оролга қайтиши - муҳим воқеа. Уларни бу ерда охирги марта Чарльз Дарвин кўрган", - деб ёзади лойиҳа етакчи тадқиқотчиларидан бири Джеймс Гиббс сўзларини The Guardian нашри.