Йил охирига қадар волонтёрликнинг ривожланиш йўналишини аниқлаш концепцияси ишлаб чиқилади
ASTANА. Кazinform – Қозоғистонда волонтёрликнинг ривожланиш йўналишини аниқлаш концепцияси жорий йил охирига қадар ишлаб чиқилади. Бу ҳақда Маданият ва ахборот вазирлиги хабар берди.
— Ҳозирда ҳудудий фокус-гуруҳлар 2030 йилгача кўнгиллилар ҳаракатини ривожлантириш концепцияси лойиҳасини шакллантириш мақсадида таклифлар, тавсиялар ва фикрларни тўплаш ишларини бошладилар. Ҳужжатнинг сифати ва мазмунини таъминлаш мақсадида ҳудудий хусусиятларни ҳисобга олган ҳолда кенг қамровли таҳлил ўтказилмоқда, — деди вазирлик агентликнинг расмий сўровига жавобан.
Вазирлик маълумотларига кўра, волонтёрларнинг миллий фронт офиси мутахассислари мамлакат ҳудудларига мониторинг ташрифларини ташкил қилмоқда. Бунинг доирасида нодавлат ташкилотлари вакиллари ва волонтёрлик ташкилотлари раҳбарлари билан учрашувлар ўтказилади ва маҳаллий ҳудудларда волонтёрликнинг долзарб муаммолари кенг қамровли таҳлил қилинади.
— Ҳозирда 5 та ҳудудда (Қарағанди, Қостанай, Жамбил вилоятлари, шунингдек, Чимкент ва Алмати шаҳарлари) ишлар тўлиқ якунланди. Жорий йилнинг сентябрь ойига қадар қолган ҳудудларни қамраб олиш, тўпланган маълумотларни тизимлаштириш ва йил охирига қадар мамлакатда волонтёрликни ривожлантириш йўналишини белгилайдиган концепцияни ишлаб чиқиш режалаштирилган, — деб таъкидлайди Маданият вазирлиги.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистонда волонтёрлик фаолияти конституциявий даражада мустаҳкамланиши ҳақида хабар берган эдик.