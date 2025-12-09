OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    12:38, 09 Декабрь 2025 | GMT +5

    Йил охирига қадар 5 та назорат-ўтказиш пункти ишга туширилади

    ASTANA. Kazinform – Келгуси йилда «Нұр Жолы» назорат-ўтказиш пунктидан йилига 5 миллионгача транспорт воситаси ўтади. Бу ҳақда Ҳукумат йиғилишида ҚР Молия вазири Мади Такиев маълум қилди.

    Йил охирига қадар 5 та назорат-ўтказиш пункти ишга туширилади
    Сурат: Давлат даромадлари қўмитаси

    “Бугун божхона инфратузилмасини модернизация қилиш учун 9 та назорат-ўтказиш пунктини модернизация қилиш ишлари якунланмоқда. 4 та назорат-ўтказиш пункти ишга туширилди. Улардан иккитаси Хитой билан чегарада, иккитаси Ўзбекистон билан чегарада жойлашган. Ушбу жума куни “Қазиғурт” ва “Темир бобо” назорат-ўтказиш пунктлари, 25 декабрда эса “Тажен”, “Майқапшағай” ва “Бақти” назорат-ўтказиш пунктлари ишга туширилади. Шундай қилиб, Давлат раҳбарининг кўрсатмалари тўлиқ бажарилади”, - деди у.

    Унинг сўзларига кўра, Ўзбекистон билан чегарадаги «Жібек жолы» йўловчилар назорат-ўтказиш пункти қайта қурилмоқда. Унда ўтказувчанлик қуввати бир кунда 70 минг киши ва 2 минг транспорт воситасига оширилади. 

    «Нұр Жолы» назорат-ўтказиш пунктини 24 соатлик иш режимига ўтказиш бўйича синов лойиҳаси жорий этилди. Натижада, транспорт ҳажми 2 баробарга ошди. Бу бир кунда 1800 та транспорт воситасига етиб, жами ўтказувчанлик эса 453 минг транспорт воситасини ташкил этганидан дарак. Умуман олганда, келгуси йилдан бошлаб ўтказма ҳажмини 6 баробарга ошириб, 5 миллион транспорт воситасига етказишни режалаштирмоқдамиз”, - деди у.

    Теглар:
    Ҳукумат йиғилиши Транспорт Хитой
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!